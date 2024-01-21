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Россияне жалуются на атаку беспилотников на три области

21 января 2024 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне жалуются на атаку беспилотников на три области
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В России сетуют на атаку беспилотников на Смоленскую, Тульскую и Орловскую области, в результате чего очевидцы рассказывали о взрывах. В Минобороны РФ пишут о работе ПВО.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что согласно информации от российского Министерства обороны, ПВО якобы работало в Орловской и Смоленской областях, где сбили по одному БпЛА. Также вроде бы было сбитие над Тульской областью.

Традиционно без повреждений и пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Минобороны РФ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Минобороны РФ"

Взрывы в России — последние новости

Напомним, что в российской Туле взрывы гремят с 23:00. Россияне жалуются на атаку беспилотников, а в Минобороны РФ сообщают о сбитии целей.

Также мы сообщали, что в Клинце Брянской области горела нефтебаза 19 января. Накануне российское минобороны отчитывалось, что якобы сбили над регионом беспилотник.

Минобороны
взрыв
беспилотники
обстрелы
ПВО
война в Украине
війна
Россия
атака

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