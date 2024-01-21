Россияне жалуются на атаку беспилотников на три области
В России сетуют на атаку беспилотников на Смоленскую, Тульскую и Орловскую области, в результате чего очевидцы рассказывали о взрывах. В Минобороны РФ пишут о работе ПВО.
Об этом сообщают РосСМИ.
Атака беспилотников на Россию 20 января
Отмечается, что согласно информации от российского Министерства обороны, ПВО якобы работало в Орловской и Смоленской областях, где сбили по одному БпЛА. Также вроде бы было сбитие над Тульской областью.
Традиционно без повреждений и пострадавших.
Взрывы в России — последние новости
Напомним, что в российской Туле взрывы гремят с 23:00. Россияне жалуются на атаку беспилотников, а в Минобороны РФ сообщают о сбитии целей.
Также мы сообщали, что в Клинце Брянской области горела нефтебаза 19 января. Накануне российское минобороны отчитывалось, что якобы сбили над регионом беспилотник.
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