Россияне жалуются на атаку беспилотников на три области

Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот

В России сетуют на атаку беспилотников на Смоленскую, Тульскую и Орловскую области, в результате чего очевидцы рассказывали о взрывах. В Минобороны РФ пишут о работе ПВО.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что согласно информации от российского Министерства обороны, ПВО якобы работало в Орловской и Смоленской областях, где сбили по одному БпЛА. Также вроде бы было сбитие над Тульской областью.

Традиционно без повреждений и пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Минобороны РФ"

Взрывы в России — последние новости

Напомним, что в российской Туле взрывы гремят с 23:00. Россияне жалуются на атаку беспилотников, а в Минобороны РФ сообщают о сбитии целей.

Также мы сообщали, что в Клинце Брянской области горела нефтебаза 19 января. Накануне российское минобороны отчитывалось, что якобы сбили над регионом беспилотник.