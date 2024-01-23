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Росіяни скинули авіабомби на Херсонщину — в ОВА розповіли про постраждалих

23 січня 2024 14:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни скинули авіабомби на Херсонщину — в ОВА розповіли про постраждалих
Руйнування в Херсоні. Ілюстративне фото: Укрінформ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські загарбники здійснили атаку по Херсонщині, скинувши на Берислав керовані авіабомби та вибухівку з дронів. Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали, а один чоловік загинув.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

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Як вказує Толоконніков, росіяни скинули авіабомби на Берислав та атакували місто з повітря ударними дронами.

Загалом протягом доби відбулося 450 обстрілів. Голова Херсонської ОВА зазначив, що останнім часом посилилися атаки росіян, вони почали частіше використовувати БпЛА та FPV-дрони. Він підкреслив, що наразі перебування в Бериславі є дуже небезпечним.

Внаслідок скидів авіабомб було поранено двох чоловіків, один з них — місцевий житель Берислава, а інший — водій ДСНС.

"Також зранку росіяни обстрілювали середмістя — поранений 52-річний чоловік. Він отримав травми очей та тулуба. Вчора троє людей постраждали — загинув 69-річний бериславець, який рухався на мотоциклі. На нього скинули вибухівку з дрона. Ще двоє поранених у середмісті Херсона та Кіндійці, один з них отримав легкі поранення", — зауважив Толоконніков.

Нагадаємо, у Бериславі Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку на місцевого жителя. Чоловік загинув на місці.

Додамо, російські загарбники 17 січня 75 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Через ворожі атаки троє людей дістали поранення.

росіяни
безпілотники
Україна
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Херсонська область
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