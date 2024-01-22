У Херсонській області окупанти скинули вибухівку на місцевого жителя

Загиблий чоловік, якого вбили російські окупанти. Фото: t.me/olexandrprokudin

У Бериславі Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку на місцевого жителя. Чоловік загинув на місці.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Окупанти скинули вибухівку на чоловіка

За словами Прокудіна, загарбники скинули вибуховий предмет з дрона.

"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі", — розповів він.

Наразі особа загиблого встановлюється.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська атакували Краматорськ Донецької області сьогодні зранку, 22 січня. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.

Також ми писали, що російські окупанти завдали удару авіабомбами по селу Ольховатка на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та одна поранена.

Додамо, російські окупанти атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.