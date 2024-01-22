У Херсонській області окупанти скинули вибухівку на місцевого жителя
У Бериславі Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку на місцевого жителя. Чоловік загинув на місці.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти скинули вибухівку на чоловіка
За словами Прокудіна, загарбники скинули вибуховий предмет з дрона.
"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі", — розповів він.
Наразі особа загиблого встановлюється.
Нагадаємо, російські війська атакували Краматорськ Донецької області сьогодні зранку, 22 січня. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.
Також ми писали, що російські окупанти завдали удару авіабомбами по селу Ольховатка на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та одна поранена.
Додамо, російські окупанти атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.
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