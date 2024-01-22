Ворог здійснив атаку по Донеччині — в ОДА розповіли про наслідки

Зруйновані будинки внаслідок обстрілу. Фото: Telegram / Вадим Філашкін

Під прицілом ворога 22 січня знову опинилася Донецька область. Окупанти завдали руйнівних ударів по Мар'їнській громаді, Авдіївці, Краматорському та Бахмутському районах. Внаслідок обстрілів є загиблі, а також зруйновано цивільну житлову інфраструктуру.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

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За даними Філашкіна, у Мар'їнській громаді Покровського району загинула одна людина внаслідок атаки ворога 22 січня. Також є поранені у Красногорівці, Зоряному, Курахівській громаді. В останній росіяни завдали нищівного удару по житлових районах. В населеному пункті громади пошкоджено 14 житлових будинків і дитсадок. Сьогодні вночі загарбники атакували і Миргород. В місті зазнали руйнувань сім будинків. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

Як вказує голова Донецької ОДА, Лиманська громада у Краматорському районі також опинилася під обстрілом ворога. Росіяни 23 рази атакували Лиманську громаду, а також околиці Костянтинівської громади.

Зруйновані будинки внаслідок обстрілу. Фото: Telegram / Вадим Філашкін

"Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено 6 житлових будинків, 3 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти. Ще 4 будинки пошкоджені у Часовоярській громаді. У Сіверську зруйновано будинок, ще 3 пошкоджено", — додав Філашкін.

Філашкін зауважив, що російські удари протягом доби вбили двох жителів регіону та поранили ще чотирьох.

Руйнування в будинку. Фото: Telegram / Вадим Філашкін

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці пролунали гучні вибухи 22 січня. В містах частково зникло електропостачання, причиною чому нібито стала атака безпілотників.

Нагадаємо, тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл 21 січня. Під ударом опинився ринок на великому житловому мікрорайоні "Текстильник" у Кіровському районі.