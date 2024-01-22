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Враг совершил атаку по Донетчине — в ОГА рассказали о последствиях

22 января 2024 11:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Враг совершил атаку по Донетчине — в ОГА рассказали о последствиях
Разрушенные дома в результате обстрела. Фото: Telegram / Вадим Филашкин
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Под прицелом врага 22 января снова оказалась Донецкая область. Оккупанты нанесли разрушительные удары по Марьинской громаде, Авдеевке, Краматорскому и Бахмутскому районам. В результате обстрелов есть погибшие, а также разрушена гражданская жилищная инфраструктура.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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По данным Филашкина, в Марьинской громаде Покровского района погиб один человек в результате атаки врага 22 января. Также есть раненые в Красногоровке, Зоряном, Кураховской громаде. В последней россияне нанесли сокрушительный удар по жилым районам. В населенном пункте громады повреждены 14 жилых домов и детский сад. Сегодня ночью захватчики атаковали и Миргород. В городе потерпели разрушения семь домов. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.

Как указывает глава Донецкой ОГА, Лиманская громада в Краматорском районе также оказалось под обстрелом врага. Россияне 23 раза атаковали Лиманскую громаду, а также окрестности Константиновской громады.

Разрушенные дома в результате обстрела
Разрушенные дома в результате обстрела. Фото: Telegram / Вадим Филашкин

"Бахмутский район. В Торецкой громаде повреждены 6 жилых домов, 3 админздания и 2 инфраструктурных объекта. Еще 4 дома повреждены в Часовоярской громаде. В Северске разрушен дом, еще 3 повреждены", — добавил Филашкин.

Филашкин отметил, что российские удары за сутки убили двух жителей региона и ранили еще четырех.

Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Telegram / Вадим Филашкин
Скриншот сообщения Филашкина
Скриншот поста Филашкина

Напомним, во временно оккупированных Донецке и Макеевке раздались громкие взрывы 22 января. В городах частично исчезло электроснабжение, причиной которого якобы стала атака беспилотников.

Напомним, временно оккупированный Донецк попал под обстрел 21 января. Под ударом оказался рынок на большом жилом микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе.

война
россияне
Украина
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обстрелы
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