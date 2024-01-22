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В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на местного жителя

22 января 2024 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на местного жителя
Погибший мужчина, которого убили российские оккупанты. Фото: t.me/olexandrprokudin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Бериславе Херсонской области российские оккупанты сбросили взрывчатку на местного жителя. Мужчина погиб на месте.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, захватчики сбросили взрывной предмет с дрона.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, который ехал по улице на мотоцикле", — рассказал он.

В настоящее время личность погибшего устанавливается.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, российские войска атаковали Краматорск Донецкой области сегодня утром, 22 января. В результате обстрела есть погибший и раненая.

Также мы писали, что российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по селу Ольховатка в Харьковской области. В результате вражеского обстрела есть погибший и одна раненая.

Добавим, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ППО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.

война
украинцы
Украина
Херсонская область
оккупанты
дроны
Александр Прокудин

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