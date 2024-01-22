В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на местного жителя
В Бериславе Херсонской области российские оккупанты сбросили взрывчатку на местного жителя. Мужчина погиб на месте.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Оккупанты сбросили взрывчатку на мужчину
По словам Прокудина, захватчики сбросили взрывной предмет с дрона.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, который ехал по улице на мотоцикле", — рассказал он.
В настоящее время личность погибшего устанавливается.
Напомним, российские войска атаковали Краматорск Донецкой области сегодня утром, 22 января. В результате обстрела есть погибший и раненая.
Также мы писали, что российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по селу Ольховатка в Харьковской области. В результате вражеского обстрела есть погибший и одна раненая.
Добавим, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ППО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.
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