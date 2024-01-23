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Россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину — в ОВА рассказали о пострадавших

23 января 2024 14:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину — в ОВА рассказали о пострадавших
Разрушение в Херсоне. Иллюстративное фото: Укринформ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские захватчики совершили атаку по Херсонщине, сбросив на Берислав управляемые авиабомбы и взрывчатку с дронов. В результате обстрела восемь человек пострадали, а один человек погиб.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

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Как указывает Толоконников, россияне сбросили авиабомбы на Берислав и атаковали город с воздуха ударными дронами.

Всего за сутки произошло 450 обстрелов. Глава Херсонской ОВА отметил, что в последнее время усилились атаки россиян, они стали чаще использовать БпЛА и FPV-дроны. Он подчеркнул, что в настоящее время пребывание в Бериславе очень опасно.

В результате сбросов авиабомб были ранены двое мужчин, один из них местный житель Берислава, а другой водитель ГСЧС.

"Также утром россияне обстреливали центр города — ранен 52-летний мужчина. Он получил травмы глаз и туловища. Вчера три человека пострадали — погиб 69-летний бериславец, который передвигался на мотоцикле. На него сбросили взрывчатку из дрона. Еще двое пострадавших в Херсоне и в Кондийке, один из них получил легкие ранения", — отметил Толоконников.

Напомним, в Бериславе Херсонской области российские оккупанты сбросили взрывчатку на местного жителя. Человек погиб на месте.

Добавим, российские захватчики 17 января 75 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. Из-за вражеских атак три человека получили ранения.

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беспилотники
Украина
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