Росіяни скинули авіабомбу на Херсон

Наслідки ворожого обстрілу 26 вересня 2023 року. Фото: скриншот

Вранці, 26 вересня, у Херсоні російські окупанти скинули керовану авіабомбу поблизу житлових будинків. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

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"Було дуже страшно, чула як сиплються вікна, шифер", — описала почуте місцева жителька.

Повідомляється, що внаслідок влучання ворожої авіабомби пошкоджено довколишні оселі.

Також сталася пожежа в адміністративній будівлі одного з підприємств. На місце події оперативно прибули рятувальники й ліквідували вогонь.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 25 вересня окупанти обстріляли Херсон з артилерійських систем. Під прицілом був Дніпровський район міста.