Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни скинули авіабомбу на Херсон arrow

Росіяни скинули авіабомбу на Херсон

26 вересня 2023 12:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни скинули авіабомбу на Херсон
Наслідки ворожого обстрілу 26 вересня 2023 року. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 26 вересня, у Херсоні російські окупанти скинули керовану авіабомбу поблизу житлових будинків. На щастя, ніхто не постраждав. 

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

Читайте також:

Росіяни скинули авіабомбу в Херсоні

"Було дуже страшно, чула як сиплються вікна, шифер", — описала почуте місцева жителька. 

Повідомляється, що внаслідок влучання ворожої авіабомби пошкоджено довколишні оселі. 

Також сталася пожежа в адміністративній будівлі одного з підприємств. На місце події оперативно прибули рятувальники й ліквідували вогонь. 

На щастя, ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, 25 вересня окупанти обстріляли Херсон з артилерійських систем. Під прицілом був Дніпровський район міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз