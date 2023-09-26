Росіяни скинули авіабомбу на Херсон
Вранці, 26 вересня, у Херсоні російські окупанти скинули керовану авіабомбу поблизу житлових будинків. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Росіяни скинули авіабомбу в Херсоні
"Було дуже страшно, чула як сиплються вікна, шифер", — описала почуте місцева жителька.
Повідомляється, що внаслідок влучання ворожої авіабомби пошкоджено довколишні оселі.
Також сталася пожежа в адміністративній будівлі одного з підприємств. На місце події оперативно прибули рятувальники й ліквідували вогонь.
На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 25 вересня окупанти обстріляли Херсон з артилерійських систем. Під прицілом був Дніпровський район міста.