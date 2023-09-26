Россияне сбросили авиабомбу на Херсон

Последствия вражеских обстрелов 26 сентября 2023 года. Фото: скриншот

Утром, 26 сентября, в Херсоне российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу вблизи жилых домов. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

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"Было очень страшно, слышала как сыплются окна, шифер", — описала услышанное местная жительница.

Сообщается, что в результате попадания вражеской авиабомбы повреждены близлежащие дома.

Также произошел пожар в административном здании одного из предприятий. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали огонь.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 25 сентября оккупанты обстреляли Херсон из артиллерийских систем. Под прицелом находился Днепровский район города.