Россияне сбросили авиабомбу на Херсон
Утром, 26 сентября, в Херсоне российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу вблизи жилых домов. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.
Россияне сбросили авиабомбу в Херсоне
"Было очень страшно, слышала как сыплются окна, шифер", — описала услышанное местная жительница.
Сообщается, что в результате попадания вражеской авиабомбы повреждены близлежащие дома.
Также произошел пожар в административном здании одного из предприятий. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали огонь.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, 25 сентября оккупанты обстреляли Херсон из артиллерийских систем. Под прицелом находился Днепровский район города.