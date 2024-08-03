Російські солдати знову стратили полоненого військового — Лубінець відреагував

Росіяни стратили українського військовополоненого з особливою жорстокістю — Лубінець зробив заяву
Російські окупанти вкотре вчинили воєнний злочин та стратили українського військового, який здався у полон. Чоловіка було вбито з особливою жорстокістю.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram у суботу, 3 серпня.
Черговий воєнний злочин російських солдат
Нещодавно у мережі з’явилося фото, ймовірно з тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки.
"Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів", — зазначив Лубінець.
Омбудсмен додав, що вже звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Організації об'єднаних націй.
За його словами, ці організації мають зафіксувати чергове порушення прав людини зі сторони росіянами.
Також Уповноважений звернувся і до правоохоронців, щоб вони встановили особу вбитого та зафіксували сам злочин.
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