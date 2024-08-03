Российские солдаты снова казнили пленного военного — Лубинец отреагировал

Россияне казнили украинского военнопленного с особой жестокостью — Лубинец сделал заявление
Российские оккупанты в очередной раз совершили военное преступление и казнили сдавшегося в плен украинского военного. Мужчина был убит с особой жестокостью.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в субботу, 3 августа.
Очередное военное преступление солдат российской армии
Недавно в сети появилось фото, вероятно с телом украинского военнопленного, которому россияне отрезали голову и конечности.
"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов", — отметил Лубинец.
Омбудсмен добавил, что уже обратился в Международный Комитет Красного Креста и Организацию объединенных наций.
По его словам, эти организации должны зафиксировать очередное нарушение прав человека со стороны россиян.
Также Уполномоченный обратился и к стражам порядка, чтобы они установили личность убитого и зафиксировали само преступление.
ВНИМАНИЕ! Откровенный контент +21
Читайте Новини.LIVE!