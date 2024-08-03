Российские солдаты снова казнили пленного военного — Лубинец отреагировал

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК Украина

Российские оккупанты в очередной раз совершили военное преступление и казнили сдавшегося в плен украинского военного. Мужчина был убит с особой жестокостью.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в субботу, 3 августа.

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Недавно в сети появилось фото, вероятно с телом украинского военнопленного, которому россияне отрезали голову и конечности.

"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов", — отметил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что уже обратился в Международный Комитет Красного Креста и Организацию объединенных наций.

По его словам, эти организации должны зафиксировать очередное нарушение прав человека со стороны россиян.

Также Уполномоченный обратился и к стражам порядка, чтобы они установили личность убитого и зафиксировали само преступление.

Пост Лубинца в Telegram

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