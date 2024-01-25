Росіяни стверджують, що ЗСУ розбомбили військовий полігон під Іловайськом — що кажуть окупанти

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Російські джерела заявляють про передбачуваний обстріл військової бази на території, тимчасово захопленої на Донеччині, поблизу Іловайська. При цьому росіяни заявляють про жертви після обстрілу полігону.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Росія звинувачує Україну в атаці на військовий полігон під Іловайськом

Згідно з інформацією, в районі Іловайська сталися вибухи і згадувалися припущення про "прильоти".

Канал ASTRA повідомляє, що метою атаки став військовий об'єкт біля населеного пункту Покровка, розташованого поряд з Іловайськом. За твердженнями російської сторони, обстріл було здійснено із реактивних систем залпового вогню HIMARS, і відповідальність за це поклали на Україну.

Російські ЗМІ також стверджують, що внаслідок цього інциденту є загиблі та поранені серед російських військових, хоча точна їх кількість не уточнюється.

Своєю чергою Україна офіційно не підтвердила факт удару і не висловлювалася з цього приводу.

Повідомлення російських ЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що польську протиповітряну оборону було переведено в режим підвищеної готовності після інциденту з невідомим літаючим об'єктом, що прилетів з території України. Водночас поляки зараз продовжують пошуки об'єкта.

Крім того, ракетний інцидент на сході Польщі, можливо, пов'язаний з Росією, може бути не випадковим. Є думка, що таким чином росіяни хотіли розвідати розташування військових баз НАТО.