Россияне утверждают, что ВСУ разбомбили военный полигон под Иловайском — что говорят оккупанты

Российские солдаты. Фото: росСМИ

Российские источники заявляют о предполагаемом обстреле военной базы на территории, временно захваченной в Донецкой области, вблизи Иловайска. При этом, россияне заявляют о жертвах после обстрела полигона.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Согласно информации, в районе Иловайска произошли взрывы, и упоминались предположения о "прилетах".

Канал ASTRA сообщает, что целью атаки стал военный объект возле населенного пункта Покровка, расположенного рядом с Иловайском. По утверждениям российской стороны, обстрел был осуществлен из реактивных систем залпового огня HIMARS, и ответственность за это возложили на Украину.

Российские СМИ также утверждают, что в результате этого инцидента есть погибшие и раненые среди российских военных, хотя точное их количество не уточняется.

В свою очередь, Украина официально не подтвердила факт удара и не высказывалась по этому поводу.

Сообщение российских СМИ. Фото: скриншот

Напомним, что польская противовоздушная оборона была переведена в режим повышенной готовности после инцидента с неизвестным летающим объектом, прилетевшим с территории Украины. В то же время, поляки сейчас продолжают поиски объекта.

Кроме того, ракетный инцидент на востоке Польши, возможно связанный с Россией, может быть не случайным. Есть мнение, что таким образом, россияне хотели разведать расположение военных баз НАТО.