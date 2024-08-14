Бої в Курській області — росіяни терміново евакуюють новий район

Евакуація мешканців Курської області. Фото: росЗМІ

Виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов ухвалив рішення евакуювати селище Глушково на тлі боїв у регіоні. Воно розташовується за вісім кілометрів від кордону з Україною.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram у середу, 14 серпня.

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За його словами, супроводжуватимуть виїзд цивільних військові, поліція, місцева адміністрація та дружинники.

"Регіональним оперштабом ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію селища Глушково", — написав чиновник.

Скриншот допису Смирнова

Зауважимо, що селище знаходиться за 20 кілометрів від території, яку, згідно з картами DeepState, контролює українська армія. Тож Глушково розташовується далеко від лінії фронту.