Бої в Курській області — росіяни терміново евакуюють новий район

Росіяни терміново евакуюють віддалений від України район Курської області — що відомо
Виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов ухвалив рішення евакуювати селище Глушково на тлі боїв у регіоні. Воно розташовується за вісім кілометрів від кордону з Україною.
Про це він написав у своєму блозі в Telegram у середу, 14 серпня.
У Курській області термінова евакуюють четвертий район
За його словами, супроводжуватимуть виїзд цивільних військові, поліція, місцева адміністрація та дружинники.
"Регіональним оперштабом ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію селища Глушково", — написав чиновник.
Зауважимо, що селище знаходиться за 20 кілометрів від території, яку, згідно з картами DeepState, контролює українська армія. Тож Глушково розташовується далеко від лінії фронту.
Читайте Новини.LIVE!