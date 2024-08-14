Бои в Курской области — россияне срочно эвакуируют новый район

Эвакуация жителей Курской области. Фото: росСМИ

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов принял решение эвакуировать поселок Глушково на фоне сражений в регионе. Оно находится в восьми километрах от границы с Украиной.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram в среду, 14 августа.

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По его словам, будут сопровождать выезд гражданских военные, полиция, местная администрация и дружинники.

"Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково", — написал чиновник.

Скриншот сообщения Смирнова

Заметим, что поселок находится в 20 километрах от территории, которую, согласно картам DeepState, контролирует украинская армия. Поэтому Глушково находится вдали от линии фронта.