Бои в Курской области — россияне срочно эвакуируют новый район

Россияне срочно эвакуируют отдаленный от Украины район Курской области — что известно
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов принял решение эвакуировать поселок Глушково на фоне сражений в регионе. Оно находится в восьми километрах от границы с Украиной.
Об этом он написал в своем блоге в Telegram в среду, 14 августа.
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По его словам, будут сопровождать выезд гражданских военные, полиция, местная администрация и дружинники.
"Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково", — написал чиновник.
Заметим, что поселок находится в 20 километрах от территории, которую, согласно картам DeepState, контролирует украинская армия. Поэтому Глушково находится вдали от линии фронта.
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