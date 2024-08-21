Голова Мирненської СВА повідомила, як росіяни карають дітей за українську освіту

Школярка в розпачі. Ілюстративне фото: Суспільне

Російські окупанти тероризують жителів тимчасово окупованої Херсонщини. Особливий тиск здійснюється на тих, хто продовжує навчати своїх дітей за українськими освітніми програмами.

Про це повідомила голова Мирненської селищної військової адміністрації Валентина Головата в коментарі Новини.LIVE у середу, 21 серпня.

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За словами Головатої, окупанти цілеспрямовано шукають родини, діти яких навчаються в українських онлайн-школах.

"Росіяни шукають дітей, які навчаються в онлайн-школах. Вони вибивають двері, забирають гаджети, забирають батьків на "співбесіди", — розповіла посадовиця.

Головата також зауважила, що до початку повномасштабного вторгнення в громаді проживало приблизно 4500 осіб, проте зараз там залишилося тільки 2000. Жителі перебувають у постійному страху через відсутність медичної допомоги та посилення терору з боку окупаційних сил.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України у школах з нового навчального року росіяни почнуть активніше залучати до навчального процесу так званих "козаків". Вони навчатимуть дітей військовій справі та займатимуться пропагандою.