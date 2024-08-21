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Россияне терроризируют жителей ВОТ Херсонщины — как детей наказывают за украинское образование

21 августа 2024 16:38
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Глава Мирненской СВА сообщила, как россияне наказывают детей за украинское образование
Школьница в отчаянии. Иллюстративное фото: Суспільне
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Российские оккупанты терроризируют жителей временно оккупированной Херсонщины. Особое давление оказывается на тех, кто продолжает учить своих детей по украинским образовательным программам.

Об этом сообщила председатель Мирненской поселковой военной администрации Валентина Головата Новини.LIVE в среду, 21 августа.

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По словам Головатой, оккупанты целенаправленно ищут семьи, дети которых учатся в украинских онлайн-школах.

"Россияне ищут детей, которые учатся в онлайн-школах. Они выбивают дверь, забирают гаджеты, забирают родителей на "собеседования", — рассказала чиновник.

Головата также отметила, что до начала полномасштабного вторжения в громаде проживало около 4 500 человек, однако сейчас там осталось только 2 000. Жители находятся в постоянном страхе из-за отсутствия медицинской помощи и усиления террора со стороны оккупационных сил.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины в школах с нового учебного года россияне начнут активнее вовлекать в учебный процесс так называемых "казаков". Они будут учить детей военному делу и заниматься пропагандой.

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