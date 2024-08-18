Російські окупанти зомбують дітей в українських школах

Окупант в українській школі. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України у школах з нового навчального року почнуть активніше залучати до навчального процесу так званих "козаків". Вони навчатимуть дітей військовій справі та займатимуться пропагандою.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) у неділю, 18 серпня.

Читайте також:

Російські "козаки" прийдуть у школи

Повідомляється, що напередодні у тимчасово окупованому Донецьку відбувся освітній семінар із питань участі козацьких угруповань в конкурсах для отримання грантів у сфері освіти.

Таким чином окупанти намагаються максимально мілітаризувати освіту на тимчасово окупованих територіях України. Так звані "герої" у переважній більшості навчатимуть дітей військовій справі, а також будуть інтегровані у викладання пропагандистських предметів на кшталт політінформації чи навіть історії.

У ЦНС зазначили, що практика залучення так званих "козаків" до освітнього процесу на загарбаних теренах України не є чимось новим.

"До прикладу, на Херсонщині ці представники окупаційних військ розповідали дітям про те, як впроваджують "рускій мір" на знищених ними ж українських землях, демонструють фільми про красу РФ і про те, як важливо стати частиною Росії ще у минулому навчальному році", — йдеться у повідомленні.