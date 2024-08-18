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Россия привлекает так называемых "казаков" к зомбированию украинских детей на ВОТ

18 августа 2024 12:24
Дмитрий Галушка - Редактор
Российские оккупанты зомбируют детей в украинских школах
Оккупант в украинской школе. Фото: росСМИ
Дмитрий Галушка - Редактор

На временно оккупированных территориях Украины в школах с нового учебного года начнут активнее вовлекать в учебный процесс так называемых "казаков". Они будут учить детей военному делу и заниматься пропагандой.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) в воскресенье, 18 августа.

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Сообщается, что накануне во временно оккупированном Донецке прошел образовательный семинар по участию казацких группировок в конкурсах для получения грантов в сфере образования.

Таким образом, захватчики пытаются максимально милитаризировать образование на временно оккупированных территориях Украины. Так называемые "герои" в подавляющем большинстве будут обучать детей военному делу, а также будут интегрированы в преподавание пропагандистских предметов типа политинформации или даже истории.

В ЦНС отметили, что практика привлечения так называемых "казаков" к образовательному процессу на захваченных территориях Украины не является чем-то новым.

"К примеру, в Херсонской области эти представители оккупационных войск рассказывали детям о том, как внедряют "русский мир" на уничтоженных ими же украинских землях, демонстрируют фильмы о красоте РФ и о том, как важно стать частью России еще в прошлом учебном году", — говорится в сообщении.

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