Окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Росіяни в черговий раз обстріляли Нікопольщину
23 серпня 2024 19:29
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Сергій Лисак/Telegram
У п'ятницю, 23 серпня, ворог здійснив атаки на Нікопольщину, використовуючи різні види озброєння. За наявною інформацією, ніхто не загинув і не постраждав.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Росіяни обстрілювали район з артилерії, запускали дрони-камікадзе та скидали боєприпаси з безпілотників. Під вогнем опинилися громади Нікополя, Мирівки, Марганця та Покрова.
Внаслідок обстрілів постраждали інфраструктура, два приватні будинки, магазин та лінія електропередач. Також було знищено парник.
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