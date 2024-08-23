Окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Сергій Лисак/Telegram

У п'ятницю, 23 серпня, ворог здійснив атаки на Нікопольщину, використовуючи різні види озброєння. За наявною інформацією, ніхто не загинув і не постраждав.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровщини 23 серпня

Росіяни обстрілювали район з артилерії, запускали дрони-камікадзе та скидали боєприпаси з безпілотників. Під вогнем опинилися громади Нікополя, Мирівки, Марганця та Покрова.

Внаслідок обстрілів постраждали інфраструктура, два приватні будинки, магазин та лінія електропередач. Також було знищено парник.

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram