Оккупанты обстреляли Днепропетровщину

Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину
23 августа 2024 19:29
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Сергей Лысак/Telegram
В пятницу, 23 августа, враг совершил атаки на Никопольщину, используя разные виды вооружения. По имеющейся информации, никто не погиб и не пострадал.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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Россияне обстреливали район из артиллерии, запускали дроны-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с беспилотников. Под огнем оказались общины Никополя, Мировки, Марганца и Покрова.
В результате обстрелов пострадали инфраструктура, два частных дома, магазин и линия электропередач. Также был уничтожен парник.
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