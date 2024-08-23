Оккупанты обстреляли Днепропетровщину

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Сергей Лысак/Telegram

В пятницу, 23 августа, враг совершил атаки на Никопольщину, используя разные виды вооружения. По имеющейся информации, никто не погиб и не пострадал.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Россияне обстреливали район из артиллерии, запускали дроны-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с беспилотников. Под огнем оказались общины Никополя, Мировки, Марганца и Покрова.

В результате обстрелов пострадали инфраструктура, два частных дома, магазин и линия электропередач. Также был уничтожен парник.

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram