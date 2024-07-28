Загарбники вчать українських дітей керувати дронами на окупованих територіях України

Росіяни вчать українських дітей керувати дронами на окупованих територіях
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях навчають українських дітей керувати дронами. Вони ставлять цю справу "на потік".
Про це повідомив засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський у Facebook у неділю, 28 липня.
Окупанти вчать українських дітей керувати дронами
"На окупованій території України почастішали випадки залучення дітей до управління БпЛА. Але окупанти діють не хаотично, вони мають цілу "стратегію розвитку безпілотної авіації РФ на період до 2030 і 2035 років", — розповів Лисянський.
За його словами, реалізовуються освітні програми "безпілотні авіаційні системи", за якими залучають дітей віком від 7 до 17 років. Відомо, що за цими програмами проходять навчання понад 600 тисяч дітей на ТОТ.
Лисянський зазначив, що метою росіян є підготовка 1 млн фахівців з управління та обслуговування БпЛА.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях місцевим пропонують винагороду, якщо вони приведуть у військкомат сусіда або товариша. Йдеться про суму у розмірі 15 тисяч рублів.
Також окупанти масово звозять сміття у Луганськ. Вони ігнорують будівництво переробних станцій. Загалом росіяни хочуть вивезти 1,5 млн тонн сміття за рік.
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