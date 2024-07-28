Загарбники вчать українських дітей керувати дронами на окупованих територіях України

Окупант керує дроном. Фото: росЗМІ

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях навчають українських дітей керувати дронами. Вони ставлять цю справу "на потік".

Про це повідомив засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський у Facebook у неділю, 28 липня.

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"На окупованій території України почастішали випадки залучення дітей до управління БпЛА. Але окупанти діють не хаотично, вони мають цілу "стратегію розвитку безпілотної авіації РФ на період до 2030 і 2035 років", — розповів Лисянський.

За його словами, реалізовуються освітні програми "безпілотні авіаційні системи", за якими залучають дітей віком від 7 до 17 років. Відомо, що за цими програмами проходять навчання понад 600 тисяч дітей на ТОТ.

Лисянський зазначив, що метою росіян є підготовка 1 млн фахівців з управління та обслуговування БпЛА.

Документ, отриманий з окупованих територій. Фото: facebook.com/pavllis

Допис Лисянського. Фото: скриншот

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях місцевим пропонують винагороду, якщо вони приведуть у військкомат сусіда або товариша. Йдеться про суму у розмірі 15 тисяч рублів.

Також окупанти масово звозять сміття у Луганськ. Вони ігнорують будівництво переробних станцій. Загалом росіяни хочуть вивезти 1,5 млн тонн сміття за рік.