На окупованих територіях України пропонують винагороду за вербування сусідів до армії РФ

На окупованих територіях місцевим пропонують приводити сусідів у військкомати за винагороду
На тимчасово окупованих територіях місцевим пропонують винагороду, якщо вони приведуть у військкомат сусіда або товариша. Йдеться про суму у розмірі 15 тисяч рублів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву у Telegram у неділю, 28 липня.
Гроші за вербування сусіда до армії РФ
"Для поповнення свого мобілізаційного ресурсу на війні проти України ворог вдається до неприпустимих маніпуляцій. 15 тисяч російських рублів обіцяють кожному, хто завербує і приведе у військкомат товариша, сусіда чи будь-кого", — йдеться у повідомленні.
Схему запроваджують на тимчасово окупованих територіях України. Метою є залучення до армії загарбників якомога більше місцевого населення, оскільки в колаборантів є план мобілізації українців на ТОТ.
Нагадаємо, окупанти залишили мешканців Енергодара Запорізької області без електроенергії, води, мобільного зв'язку та інтернету. Вони навіть не можуть придбати ліки та продукти.
Також окупанти масово звозять сміття у Луганськ. Вони ігнорують будівництво переробних станцій. Загалом росіяни хочуть вивезти 1,5 млн тонн сміття за рік.
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