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На окупованих територіях місцевим пропонують приводити сусідів у військкомати за винагороду

28 липня 2024 18:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На окупованих територіях України пропонують винагороду за вербування сусідів до армії РФ
Мобілізовані росіяни. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На тимчасово окупованих територіях місцевим пропонують винагороду, якщо вони приведуть у військкомат сусіда або товариша. Йдеться про суму у розмірі 15 тисяч рублів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у Telegram у неділю, 28 липня.

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"Для поповнення свого мобілізаційного ресурсу на війні проти України ворог вдається до неприпустимих маніпуляцій. 15 тисяч російських рублів обіцяють кожному, хто завербує і приведе у військкомат товариша, сусіда чи будь-кого", — йдеться у повідомленні.

Схему запроваджують на тимчасово окупованих територіях України. Метою є залучення до армії загарбників якомога більше місцевого населення, оскільки в колаборантів є план мобілізації українців на ТОТ.

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Допис Центру національного спротиву. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти залишили мешканців Енергодара Запорізької області без електроенергії, води, мобільного зв'язку та інтернету. Вони навіть не можуть придбати ліки та продукти.

Також окупанти масово звозять сміття у Луганськ. Вони ігнорують будівництво переробних станцій. Загалом росіяни хочуть вивезти 1,5 млн тонн сміття за рік.

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