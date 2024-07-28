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На оккупированных территориях местным предлагают приводить соседей в военкоматы за вознаграждение

28 июля 2024 18:32
Виктория Козырь - редактор
На оккупированных территориях Украины предлагают вознаграждение за вербовку соседей в армию РФ
Мобилизированные россияне. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

На временно оккупированных территориях местным предлагают вознаграждение, если они приведут в военкомат соседа или товарища. Речь идет о сумме в размере 15 тысяч рублей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления Telegram в воскресенье, 28 июля.

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"Для пополнения своего мобилизационного ресурса на войне против Украины враг прибегает к недопустимым манипуляциям. 15 тысяч российских рублей обещают каждому, кто завербует и приведет в военкомат товарища, соседа или кого-либо", — говорится в сообщении.

Схему вводят на временно оккупированных территориях Украины. Целью является привлечение в армию захватчиков как можно больше местного населения, поскольку у коллаборантов есть план мобилизации украинцев на ВОТ.

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Пост Центра национального сопротивления. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты оставили жителей Энергодара Запорожской области без электроэнергии, воды, мобильной связи и интернета. Они даже не могут приобрести лекарства и продукты.

Также оккупанты массово свозят мусор в Луганск. Они игнорируют строительство перерабатывающих станций. В общем россияне хотят вывезти 1,5 млн тонн мусора за год.

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