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В ЦНС розкрили новий спосіб росіян забирати житло на окупованих територіях

6 липня 2024 11:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Окупанти забирають житло в українців — в ЦНС розповіли як
Російський солдат на окупованій Херсонщині. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія та колаборанти вигадали ще один засіб забирати житло у мешканців тимчасово окупованих територіях України. Тепер для цього колаборантам варто визнати житло "аварійним".

Про це заявили у Центрі національного спротиву при РНБО України у суботу, 6 липня. 

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За їхнім повідомленням, загарбники тепер можуть відібрати житло навіть у тих мешканців ТОТ, які не виїхали та навіть оформили право власності на нерухомість згідно з російським законодавством. Для цього їм треба визнати таке помешкання аварійним.

"Окупаційна адміністрація Херсонщини підготувала законопроєкт про виселення українців з квартир і будинків, які будуть внесені до переліку аварійних. Про критерії визначення такими не йдеться", — повідомили в ЦНС.

У відомстві зазначили, що зважаючи на попередній досвід, росіяни привласнюють собі будь-яку нерухомість, яка їм впаде в око. Для цього житло просто "націоналізовують".

"Колаборанти не можуть визнати, що їхні фільтраційні заходи, які проводяться регулярно від початку повномасштабного вторгнення, стали причиною зникнення людей. Втім ведуть облік тих, хто безвісти зник при евакуації", — кажуть в ЦНС.

Нагадаємо, раніше росіяни та бойовики "ЛНР" в тимчасово окупованій Луганській області хочуть передати житло з ознаками "безхазяйного майна" російським силовикам, військовим та мігрантам з Центральної Азії. 

Також ми повідомляли, що на окупованій Херсонській області російські солдати повально хворіють на тиф та холеру, і вже зафіксовано смертельні випадки. 

російські війська Україна Херсонська область Колаборант окупація війна в Україні

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