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В ЦНС раскрыли новый способ россиян забирать жилье на оккупированных территориях

6 июля 2024 11:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оккупанты забирают жилье у украинцев — в ЦНС рассказали как
Российский солдат на оккупированной Херсонской области. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия и коллаборанты придумали еще одно средство забирать жилье у жителей временно оккупированных территорий Украины. Теперь для этого коллаборантам следует признать жилье "аварийным".

Об этом заявили в Центре национального сопротивления при СНБО Украины в субботу, 6 июля.

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По их сообщению, захватчики теперь могут отобрать жилье даже у тех жителей, которые не выехали и даже оформили право собственности на недвижимость согласно российскому законодательству. Для этого им нужно признать такое жилье аварийным.

"Оккупационная администрация Херсонщины подготовила законопроект о выселении украинцев из квартир и домов, которые будут внесены в перечень аварийных. О критериях определения такими речь не идет", — сообщили в ЦНС.

В ведомстве отметили, что ввиду предыдущего опыта, россияне присваивают себе любую недвижимость, которая им бросится в глаза. Для этого жилье просто "национализируют".

"Коллаборанты не могут признать, что их фильтрационные мероприятия, которые проводятся регулярно с начала полномасштабного вторжения, стали причиной исчезновения людей. Впрочем, ведут учет пропавших без вести при эвакуации", — говорят в ЦНС.

Напомним, ранее россияне и боевики "ЛНР" во временно оккупированной Луганской области хотят передать жилье с признаками "бесхозяйного имущества" российским силовикам, военным и мигрантам из Центральной Азии.

Также мы сообщали, что на оккупированной Херсонской области российские солдаты повально болеют тифом и холерой, уже зафиксированы смертельные случаи.

российские войска Украина Херсонская область Коллаборант оккупация война в Украине

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