Захватчики учат украинских детей управлять дронами на оккупированных территориях Украины

Оккупант управляет дроном. Фото: росСМИ

Российские захватчики на временно оккупированных территориях учат украинских детей управлять дронами. Они ставят это дело "на поток".

Об этом сообщил основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лысянский в Facebook в воскресенье, 28 июля.

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Оккупанты учат украинских детей управлять дронами

"На оккупированной территории Украины участились случаи привлечения детей к управлению БпЛА. Но оккупанты действуют не хаотично, они имеют целую "стратегию развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 и 2035 годов", — рассказал Лысянский.

По его словам, реализуются образовательные программы "беспилотные авиационные системы", по которым привлекают детей в возрасте от 7 до 17 лет. Известно, что по этим программам проходят обучение более 600 тысяч детей на ВОТ.

Лысянский отметил, что целью россиян является подготовка 1 млн специалистов по управлению и обслуживанию БпЛА.

Документ, полученный с оккупированных территорий. Фото: facebook.com/pavllis

Пост Лысянского. Фото: скриншот

Напомним, на временно оккупированных территориях местным предлагают вознаграждение, если они приведут в военкомат соседа или товарища. Речь идет о сумме в размере 15 тысяч рублей.

Также оккупанты массово свозят мусор в Луганск. Они игнорируют строительство перерабатывающих станций. В общей сложности россияне хотят вывезти 1,5 млн тонн мусора за год.