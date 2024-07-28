Захватчики учат украинских детей управлять дронами на оккупированных территориях Украины

Россияне учат украинских детей управлять дронами на оккупированных территориях
Российские захватчики на временно оккупированных территориях учат украинских детей управлять дронами. Они ставят это дело "на поток".
Об этом сообщил основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лысянский в Facebook в воскресенье, 28 июля.
Оккупанты учат украинских детей управлять дронами
"На оккупированной территории Украины участились случаи привлечения детей к управлению БпЛА. Но оккупанты действуют не хаотично, они имеют целую "стратегию развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 и 2035 годов", — рассказал Лысянский.
По его словам, реализуются образовательные программы "беспилотные авиационные системы", по которым привлекают детей в возрасте от 7 до 17 лет. Известно, что по этим программам проходят обучение более 600 тысяч детей на ВОТ.
Лысянский отметил, что целью россиян является подготовка 1 млн специалистов по управлению и обслуживанию БпЛА.
Напомним, на временно оккупированных территориях местным предлагают вознаграждение, если они приведут в военкомат соседа или товарища. Речь идет о сумме в размере 15 тысяч рублей.
Также оккупанты массово свозят мусор в Луганск. Они игнорируют строительство перерабатывающих станций. В общей сложности россияне хотят вывезти 1,5 млн тонн мусора за год.
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