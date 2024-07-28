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Россияне учат украинских детей управлять дронами на оккупированных территориях

28 июля 2024 19:50
Виктория Козырь - редактор
Захватчики учат украинских детей управлять дронами на оккупированных территориях Украины
Оккупант управляет дроном. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Российские захватчики на временно оккупированных территориях учат украинских детей управлять дронами. Они ставят это дело "на поток".

Об этом сообщил основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лысянский в Facebook в воскресенье, 28 июля.

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"На оккупированной территории Украины участились случаи привлечения детей к управлению БпЛА. Но оккупанты действуют не хаотично, они имеют целую "стратегию развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 и 2035 годов", — рассказал Лысянский.

По его словам, реализуются образовательные программы "беспилотные авиационные системы", по которым привлекают детей в возрасте от 7 до 17 лет. Известно, что по этим программам проходят обучение более 600 тысяч детей на ВОТ.

Лысянский отметил, что целью россиян является подготовка 1 млн специалистов по управлению и обслуживанию БпЛА.

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Документ, полученный с оккупированных территорий. Фото: facebook.com/pavllis
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Пост Лысянского. Фото: скриншот

Напомним, на временно оккупированных территориях местным предлагают вознаграждение, если они приведут в военкомат соседа или товарища. Речь идет о сумме в размере 15 тысяч рублей.

Также оккупанты массово свозят мусор в Луганск. Они игнорируют строительство перерабатывающих станций. В общей сложности россияне хотят вывезти 1,5 млн тонн мусора за год.

дети беспилотники Украина оккупанты оккупация дроны

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