Росіяни вербують інформаторів серед безробітних на Запоріжжі та Херсонщині
На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські окупанти вербують інформаторів серед місцевих безробітних. Загарбники вже створили цілу мережу.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Росіяни шукають інформаторів серед місцевих в окупації
Як стало відомо від джерел у підпіллі, окупанти вже створили цілу мережу інформаторів на тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях.
Завербовані зрадники, переважно з-поміж місцевих безробітних, повідомляють ворогу про місцевих мешканців, які виявляють проукраїнську позицію, та про колишніх учасників АТО/ООС. Також зрадники збирають інформацію про мешканців в окупації, родичі та друзі яких зараз воюють в Збройних силах України.
"Центр Національного Спротиву наголошує, що усі колаборанти будуть відповідати за зраду України. Ми закликаємо повідомляти про зрадників та ворогів у наш Спротив.Бот", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російське військове керівництво стало масово вербувати добровольців для війни проти України. Повідомляється, що вони залучають до участі у війні добровольців з кубинських Революційних збройних сил.
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