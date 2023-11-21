Росіяни вербують інформаторів серед безробітних на Запоріжжі та Херсонщині

Окупант серед місцевих жителів. Фото: Reuters

На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські окупанти вербують інформаторів серед місцевих безробітних. Загарбники вже створили цілу мережу.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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Як стало відомо від джерел у підпіллі, окупанти вже створили цілу мережу інформаторів на тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях.

Завербовані зрадники, переважно з-поміж місцевих безробітних, повідомляють ворогу про місцевих мешканців, які виявляють проукраїнську позицію, та про колишніх учасників АТО/ООС. Також зрадники збирають інформацію про мешканців в окупації, родичі та друзі яких зараз воюють в Збройних силах України.

"Центр Національного Спротиву наголошує, що усі колаборанти будуть відповідати за зраду України. Ми закликаємо повідомляти про зрадників та ворогів у наш Спротив.Бот", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російське військове керівництво стало масово вербувати добровольців для війни проти України. Повідомляється, що вони залучають до участі у війні добровольців з кубинських Революційних збройних сил.