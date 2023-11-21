Россияне вербуют информаторов среди безработных в Запорожской и Херсонской области

Оккупант среди местных жителей. Фото: Reuters

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты вербуют информаторов среди местных безработных. Захватчики уже создали целую сеть.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Читайте также:

Россияне ищут информаторов среди местных в оккупации

Как стало известно от источников в подполье, оккупанты уже создали целую сеть информаторов на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях.

Завербованные предатели, преимущественно из местных безработных, сообщают врагу о местных жителях, которые проявляют проукраинскую позицию, и о бывших участниках АТО/ООС. Также предатели собирают информацию о жителях в оккупации, родственники и друзья которых сейчас воюют в Вооруженных Силах Украины.

"Центр Национального Сопротивления подчеркивает, что все коллаборанты будут отвечать за измену Украины. Мы призываем сообщать о предателях и врагах в наше Сопротивление. Бот ", — говорится в сообщении.

Напомним, что российское военное руководство стало массово вербовать добровольцев для войны против Украины. Сообщается, что они привлекают для участия в войне добровольцев из кубинских Революционных вооруженных сил.