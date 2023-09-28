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Росіяни вербують студентів до фейкових ВНЗ на ТОТ: деталі від Центру нацспротиву

28 вересня 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни вербують студентів до фейкових ВНЗ на ТОТ: деталі від Центру нацспротиву
Студенти на заняттях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Окупанти шукають "вчителів" для пропагування російських наративів серед українських дітей. Через брак таких педагогів росіяни відкрили фейкові ВНЗ й набирають туди студентів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що частина вчителів на загарбаних Росією українських територіях — це "гастролери РФ", зокрема студенти педагогічних російських ВНЗ. Багато місцевих учителів відмовились співпрацювати з ворогом і покинули регіон.

За даними Центру, щоб покрити недостачу, загарбники в окупації створили фейкові педагогічні ВНЗ, а саме:

  • Херсонський,
  • Азовський (Бердянськ),
  • Донецький,
  • Луганський.

"Там швидкоруч навчають тих, хто згодився промивати мізки маленьким українцям", — зазначають у Центрі.

Кого окупанти вербують до своїх ВНЗ

Однак студентів небагато, тому росіяни почали відправляти на "навчання" сиріт, що "закінчили інтернати й переважно не можуть вільно обирати майбутнє". Сиротам нібито гарантують повний соціальний пакет та збільшений розмір стипендії, а також вступ без іспитів.

"Центр національного спротиву застерігає, що т.зв. школи на ТОТ діють як осередки пропаганди, де дітям промивають мізки. Завдання росіян дезорієнтувати українських дітей й зробити їх жертвами маніпуляцій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують проводити мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях південних областей нашої держави. За словами гауляйтерів, такі заходи є лише плановими.

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