Росіяни вербують студентів до фейкових ВНЗ на ТОТ: деталі від Центру нацспротиву

Студенти на заняттях. Фото: google.com

Окупанти шукають "вчителів" для пропагування російських наративів серед українських дітей. Через брак таких педагогів росіяни відкрили фейкові ВНЗ й набирають туди студентів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Окупанти створюють фейкові педагогічні ВНЗ

Зазначається, що частина вчителів на загарбаних Росією українських територіях — це "гастролери РФ", зокрема студенти педагогічних російських ВНЗ. Багато місцевих учителів відмовились співпрацювати з ворогом і покинули регіон.

За даними Центру, щоб покрити недостачу, загарбники в окупації створили фейкові педагогічні ВНЗ, а саме:

Херсонський,

Азовський (Бердянськ),

Донецький,

Луганський.

"Там швидкоруч навчають тих, хто згодився промивати мізки маленьким українцям", — зазначають у Центрі.

Кого окупанти вербують до своїх ВНЗ

Однак студентів небагато, тому росіяни почали відправляти на "навчання" сиріт, що "закінчили інтернати й переважно не можуть вільно обирати майбутнє". Сиротам нібито гарантують повний соціальний пакет та збільшений розмір стипендії, а також вступ без іспитів.

"Центр національного спротиву застерігає, що т.зв. школи на ТОТ діють як осередки пропаганди, де дітям промивають мізки. Завдання росіян дезорієнтувати українських дітей й зробити їх жертвами маніпуляцій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують проводити мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях південних областей нашої держави. За словами гауляйтерів, такі заходи є лише плановими.