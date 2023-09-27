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Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях півдня України, — Спротив

27 вересня 2023 16:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях півдня України, — Спротив
Російські окупанти. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти продовжують проводити мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях південних областей нашої держави. За словами гауляйтерів, такі заходи є лише плановими.

Про це пише Центр національного спротиву.

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Зазначається, що у Херсонській області під час того, як чоловікам вручають російські паспорти, їм дають і повістки до військового комісаріату для того, аби поставити на військовий облік українців. 

"Гауляйтери, при цьому, заявляють, що це лише планові заходи. Та ці ж самі гауляйтери раніше заявляли, що ніякого військового обліку на ТОТ не планується. Та й питання, навіщо вести військовий облік, якщо не планується призову, лишається риторичним", — зазначають у повідомленні.

Система військкоматів РФ

До цього противник організував у південних областях України систему військкоматів, де є кадрові російські військові. Нині вони порушують міжнародне право та вчиняють злочин, вербуючи та готуючи до мобілізації місцевих жителів окупованих територій.

"Кожен військовий злочинець буде  встановлений та буде покараний за злочини проти народу України. Повідомити про злочинців можна за посиланням", — додають у Центрі спротиву. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог на тимчасово окупованих землях півдня України готується до проведення мобілізації. Зокрема, росіяни формують систему військового обліку призовників, військовозобов’язаних з поміж жителів ТОТ. 

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