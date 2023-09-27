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Россияне усиливают мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины, — Сопротивление

27 сентября 2023 16:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне усиливают мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины, — Сопротивление
Российские оккупанты. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты продолжают проводить мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях южных областей нашего государства. По словам гауляйтеров, такие мероприятия только плановые.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что в Херсонской области, когда мужчинам вручают российские паспорта, им дают и повестки в военный комиссариат для того, чтобы поставить на военный учет украинцев.

"Гауляйтеры, при этом, заявляют, что это только плановые мероприятия. Но эти же гауляйтеры ранее заявляли, что никакого военного учета на ТОТ не планируется. Да и вопрос, зачем вести военный учет, если не планируется призыва, остается риторическим", — отмечают в сообщении.

Система военкоматов РФ

До этого противник организовал в южных областях Украины систему военкоматов, где есть кадровые российские военные. В настоящее время они нарушают международное право и совершают преступление, вербуя и готовя к мобилизации местных жителей оккупированных территорий.

"Каждый военный преступник будет установлен и будет наказан за преступления против народа Украины. Сообщить о преступниках можно по ссылке", — добавляют в Центре сопротивления.

Напомним, ранее мы писали, что враг на временно оккупированных землях юга Украины готовится к проведению мобилизации. В частности, россияне формируют систему военного учета призывников, военнообязанных из жителей ТОТ.

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