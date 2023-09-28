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Россияне вербуют студентов в фейковые вузы на ТОТ: детали от Центра нацсопротивления

28 сентября 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне вербуют студентов в фейковые вузы на ТОТ: детали от Центра нацсопротивления
Студенты на занятиях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Оккупанты ищут "учителей" для пропаганды российских нарративов среди украинских детей. Из-за недостачи таких педагогов россияне открыли фейковые вузы и набирают туда студентов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что часть учителей на захваченных Россией украинских территориях — это "гастролеры РФ", в том числе студенты педагогических российских вузов. Многие местные учителя отказались сотрудничать с врагом и покинули регион.

По данным Центра, чтобы покрыть недостачу, захватчики в оккупации создали фейковые педагогические вузы, а именно:

  • Херсонский,
  • Азовский (Бердянск),
  • Донецкий,
  • Луганский.

"Там быстро обучают тех, кто согласился промывать мозги маленьким украинцам", — отмечают в Центре.

Кого оккупанты вербуют в свои вузы

Однако студентов немного, поэтому россияне начали отправлять на "обучение" сирот, которые "закончили интернаты и преимущественно не могут свободно выбирать будущее". Сиротам якобы гарантируют полный социальный пакет и увеличенный размер стипендии, а также вступление без экзаменов.

"Центр национального сопротивления предостерегает, что т.н. школы на ВОТ действуют как очаги пропаганды, где детям промывают мозги. Задачи россиян дезориентировать украинских детей и сделать их жертвами манипуляций", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты продолжают проводить мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях южных областей нашего государства. По словам гауляйтеров, такие мероприятия только плановые.

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