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Росіяни втрачають досвідчених пілотів під час контрнаступу ЗСУ, — ЗМІ

10 листопада 2023 17:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни втрачають досвідчених пілотів під час контрнаступу ЗСУ, — ЗМІ
Російські гелікоптери. Фото: Business Recorder, ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники активно використовують гелікоптери, намагаючись зупинити контрнаступ Збройних сил України. Проте це обертається для них важкими втратами серед досвідчених пілотів.

Про це повідомляє BBC

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Видання повідомляє, що спроможністю загальмувати контрнаступ ЗСУ, російські загарбники зобов'язані військовим гелікоптерам та майстерності їхніх пілотів. Втім, ця перевага втрачається через бойові втрати.

За інформацією BBC, за час відбиття наступу російська сторона втратила щонайменше сім досвідчених військових пілотів. Серед них полковник Віталій Табачников, який керував вертольотом Ка-52, та командир вертольота майор Григорій Азанов.

До переліку втрат серед пілотів РФ також можна віднести ще 13 військових льотчиків, які загинули під час протистояння російської армії з найманцями ПВК "Вагнер" на території Росії наприкінці червня.

Скільки пілотів втратила РФ

Усього з початку вторгнення Росії до України, загарбники втратили щонайменше 197 військових пілотів.

BBC відзначає, що це висококваліфіковані фахівці, на підготовку кожного з яких витрачається не менше шести років та понад 3 мільйони доларів.

Раніше ми повідомляли, що через удари за допомогою ракет ATACMS по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську було знищено дев'ять ворожих гелікоптерів. Ще 15 отримали пошкодження.

Нагадуємо, що невідомі диверсанти підірвали на аеродромі у Підмосков'ї два літаки та гелікоптер. У керівництва РФ істерика, оскільки на цьому аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки-розвідники.

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