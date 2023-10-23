Аналітик назвав кількість ворожої авіації, яку знищили ракети ATACMS

Збитий російський Ка-52. Ілюстративне фото: Defense Express

Через удари за допомогою ракет ATACMS по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську було знищено дев'ять ворожих гелікоптерів. Ще 15 отримали пошкодження.

Про це повідомив OSINT-аналітик моніторингової групи Oryx Якуб Яновський.

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Знищена авіація РФ

Він зазначив, що 17 жовтня після того, як українські війська завдали ударів американськими ракетами по військовій техніці армії РФ, росіяни втратили сім гелікоптерів Ка-52 Алігатор і два Мі-8.

Пошкодження гелікоптерів

Також вісім російських гелікоптерів Ка-52 та сім Мі-8 було пошкоджено.

Зведення Якуба Яновського. Фото: твітер аналітика

Також раніше з'явилися супутникові знімки знищеної російської авіації в аеропорту Луганська.

Знімки наслідків ударів по аеропорту в Луганську. Фото: Planet Labs

Знімки наслідків ударів по аеропорту в Луганську. Фото: Planet Labs

Що відомо

У британській розвідці заявили, що знищення техніки в Бердянському і Луганському аеродромах значно вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку. Ця втрата також створить додатковий тиск на російських пілотів і літаки, які вже страждають від бойового виснаження.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати Америки регулярно постачатимуть Україні ракети ATACMS. За його словами, країна має у своєму розпорядженні всі види зброї, які хотіла. Наразі йдеться про розширення кількості, дальності та модифікації.