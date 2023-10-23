Аналітик назвав кількість ворожої авіації, яку знищили ракети ATACMS
Через удари за допомогою ракет ATACMS по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську було знищено дев'ять ворожих гелікоптерів. Ще 15 отримали пошкодження.
Про це повідомив OSINT-аналітик моніторингової групи Oryx Якуб Яновський.
Знищена авіація РФ
Він зазначив, що 17 жовтня після того, як українські війська завдали ударів американськими ракетами по військовій техніці армії РФ, росіяни втратили сім гелікоптерів Ка-52 Алігатор і два Мі-8.
Пошкодження гелікоптерів
Також вісім російських гелікоптерів Ка-52 та сім Мі-8 було пошкоджено.
Також раніше з'явилися супутникові знімки знищеної російської авіації в аеропорту Луганська.
Що відомо
У британській розвідці заявили, що знищення техніки в Бердянському і Луганському аеродромах значно вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку. Ця втрата також створить додатковий тиск на російських пілотів і літаки, які вже страждають від бойового виснаження.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати Америки регулярно постачатимуть Україні ракети ATACMS. За його словами, країна має у своєму розпорядженні всі види зброї, які хотіла. Наразі йдеться про розширення кількості, дальності та модифікації.
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