Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Аналитик назвал количество вражеской авиации, которую уничтожили ракеты ATACMS arrow

Аналитик назвал количество вражеской авиации, которую уничтожили ракеты ATACMS

23 октября 2023 08:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Аналитик назвал количество вражеской авиации, которую уничтожили ракеты ATACMS
Сбитый российский Ка-52. Иллюстративное фото: Defense Express
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за ударов с помощью ракет ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске было уничтожено девять вражеских вертолетов. Еще 15 получили повреждения.

Об этом сообщил OSINT-аналитик мониторинговой группы Oryx Якуб Яновский.

Читайте также:

Уничтоженная авиация РФ

Он отметил, что 17 октября после того, как украинские войска нанесли удары американскими ракетами по военной технике армии РФ, россияне потеряли семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два Ми-8.

Повреждения вертолетов

Также восемь российских вертолетов Ка-52 и семь Ми-8 были повреждены.

уничтожение вертолетов РФ
Сводка Якуба Яновского. Фото: твиттер аналитика

Также ранее появились спутниковые снимки уничтоженной российской авиации в аэропорту Луганска.

Луганский аэропорт
Фото последствий ударов по аэропорту в Луганске. Фото: Planet Labs
Удар по аэропорту
Фото последствий ударов по аэропорту в Луганске. Фото: Planet Labs

Что известно

В британской разведке заявили, что уничтожение техники в Бердянском и Луганском аэродромах будет значительно влиять на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность в этом направлении. Эта потеря также создаст дополнительное давление на российских пилотов и самолеты, уже страдающие от боевого истощения.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты Америки будут регулярно поставлять Украине ракеты ATACMS. По его словам, страна располагает всеми видами оружия, которые хотела. Речь идет о расширении количества, дальности и модификации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

Актуальное по теме