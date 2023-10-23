Аналитик назвал количество вражеской авиации, которую уничтожили ракеты ATACMS

Сбитый российский Ка-52. Иллюстративное фото: Defense Express

Из-за ударов с помощью ракет ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске было уничтожено девять вражеских вертолетов. Еще 15 получили повреждения.

Об этом сообщил OSINT-аналитик мониторинговой группы Oryx Якуб Яновский.

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Он отметил, что 17 октября после того, как украинские войска нанесли удары американскими ракетами по военной технике армии РФ, россияне потеряли семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два Ми-8.

Повреждения вертолетов

Также восемь российских вертолетов Ка-52 и семь Ми-8 были повреждены.

Сводка Якуба Яновского. Фото: твиттер аналитика

Также ранее появились спутниковые снимки уничтоженной российской авиации в аэропорту Луганска.

Фото последствий ударов по аэропорту в Луганске. Фото: Planet Labs

Фото последствий ударов по аэропорту в Луганске. Фото: Planet Labs

Что известно

В британской разведке заявили, что уничтожение техники в Бердянском и Луганском аэродромах будет значительно влиять на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность в этом направлении. Эта потеря также создаст дополнительное давление на российских пилотов и самолеты, уже страдающие от боевого истощения.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты Америки будут регулярно поставлять Украине ракеты ATACMS. По его словам, страна располагает всеми видами оружия, которые хотела. Речь идет о расширении количества, дальности и модификации.