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У британській розвідці розповіли, як удар по аеродромах Бердянська та Луганська вплине на РФ

20 жовтня 2023 13:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У британській розвідці розповіли, як удар по аеродромах Бердянська та Луганська вплине на РФ
Російські літаки на аеродромі. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Знищення техніки в Бердянському і Луганському аеродромах значно вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку. Ця втрата також створить додатковий тиск на російських пілотів і літаки, які вже страждають від бойового виснаження.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

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Як удар по аеродромах Бердянська та Луганська вплине на РФ

У британській розвідці розповіли, що під час українських атак по аеродромах у Бердянську і Луганську 17 жовтня 2023 року було вражено кілька російських вертольотів і засобів ППО.

"Хоча масштаби збитків наразі не підтверджені, ймовірно, дев’ять російських військових гелікоптерів у Бердянську та п’ять у Луганську були знищені, при цьому Україна стверджує, що вперше використала надані США армійські тактичні ракети великої дальності (ATACMS)", — йдеться у звіті. 

Там також наголосили, що російська постійна авіаційна підтримка на сьогодні була вкрай погана, а російські оборонні лінії стали все більше залежати від ротаційної підтримки через наступ України.

Відомо, що Росія використовувала Бердянськ як основну передову оперативну базу на південній осі, яка забезпечувала як матеріально-технічне забезпечення, так і наступальну та оборонну спроможність. Якщо втрати росіян підтвердяться, цілком ймовірно, що вони вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку.

"Враховуючи нинішнє навантаження на російське військове виробництво, підтверджену втрату будь-яких літальних апаратів буде важко компенсувати в коротко- та середньостроковій перспективі. Ця втрата також, ймовірно, створить додатковий тиск на російських пілотів і літаки, які вже страждають від бойового виснаження та проблем з обслуговуванням через непередбачену затяжну кампанію", — пояснюють у розвідці Британії. 

Існує реальна ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову перенести свої оперативні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги.

Нагадаємо, незадовго після успішної операції DRAGONFLY на аеродроми у в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську, у ЗСУ розповіли, яких втрат зазнали росіяни. Зокрема, це дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, злітні смуги, установки ППО тощо. 

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