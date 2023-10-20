В британской разведке рассказали, как удар по аэродромам Бердянска и Луганска повлияет на РФ

Российские вертолеты на аэродроме. Фото: росСМИ

Уничтожение техники в Бердянском и Луганском аэродромах существенно повлияет на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность в этом направлении. Эта потеря также создаст дополнительное давление на российских пилотов и самолеты, уже страдающие от боевого истощения.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

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В британской разведке рассказали, что во время украинских атак по аэродромам в Бердянске и Луганске 17 октября 2023 года были поражены несколько российских вертолетов и средств ПВО.

"Хотя масштабы ущерба пока не подтверждены, вероятно, девять российских военных вертолетов в Бердянске и пять в Луганске были уничтожены, при этом Украина утверждает, что впервые использовала предоставленные США армейские тактические ракеты большой дальности (ATACMS)", — говорится в отчете.

Там также подчеркнули, что российская постоянная авиационная поддержка на сегодня была крайне плохая, а российские оборонные линии стали все больше зависеть от ротационной поддержки из-за наступления Украины.

Известно, что Россия использовала Бердянск в качестве основной передовой оперативной базы на южной оси, которая обеспечивала как материально-техническое обеспечение, так и наступательную и оборонительную способность. Если потери россиян подтвердятся, по всей вероятности, они повлияют на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении.

"Учитывая нынешнюю нагрузку на российское военное производство, подтвержденную потерю каких-либо летательных аппаратов будет трудно компенсировать в кратко- и среднесрочной перспективе. Эта потеря также, вероятно, создаст дополнительное давление на российских пилотов и самолеты, которые уже страдают от боевого истощения и проблем с обслуживанием из-за непредвиденной затяжной кампании", — объясняют в разведке Британии.

Существует реальная вероятность того, что этот удар заставит Россию снова перенести свои оперативные базы и узлы управления дальше линии фронта, увеличив нагрузку на логистические маршруты.

Напомним, незадолго после успешной операции DRAGONFLY на аэродромах во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске, в ВСУ рассказали, какие потери понесли россияне. В частности, это девять вертолетов разных модификаций, взлетные полосы, установки ПВО и т.д.