Россияне теряют опытных пилотов во время контрнаступления ВСУ, — СМИ

Российские вертолеты. Фото: Business Recorder, иллюстративный

Российские захватчики активно используют вертолеты, пытаясь остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Однако это оборачивается для них тяжелыми потерями среди опытных пилотов.

Об этом сообщает BBC.

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Издание сообщает, что способностью затормозить контрнаступление ВСУ, российские захватчики обязаны военным вертолетам и мастерству их пилотов. Впрочем, это преимущество теряется из-за боевых потерь.

По информации BBC, за время отражения наступления российская сторона потеряла, по меньшей мере, семь опытных военных пилотов. Среди них полковник Виталий Табачников, управлявший вертолетом Ка-52, и командир вертолета майор Григорий Азанов.

К списку потерь среди пилотов РФ также можно отнести еще 13 военных летчиков, погибших во время противостояния российской армии с наемниками ЧВК "Вагнер" на территории России в конце июня.

Сколько пилотов потеряла РФ

Всего с начала вторжения России в Украину захватчики потеряли по меньшей мере 197 военных пилотов.

BBC отмечает, что это высококвалифицированные специалисты, на подготовку каждого из которых тратится не менее шести лет и более 3 миллионов долларов.

Ранее мы сообщали, что из-за ударов с помощью ракет ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске было уничтожено девять вражеских вертолетов. Еще 15 получили повреждения.

Напоминаем, что неизвестные диверсанты взорвали на аэродроме в Подмосковье два самолета и вертолет. У руководства РФ истерика, поскольку на этом аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты-разведчики.