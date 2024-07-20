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Росіяни застосували проти України нову модель дрона — що відомо

20 липня 2024 23:11
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Російські дрони проти України — росія застосувала нову модель
Уламки збитого ворожого дрона. Фото: Defence Express
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У ніч проти 20 липня російські загарбники використали для атаки по Україні не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу. Ворожий об'єкт пролітав усього лише в 20-30 метрах над землею.

Про це повідомили в Defence Express у суботу, 20 липня.

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Неідентифікований БпЛА, ймовірно, має розмах крил у понад 4 метри та фюзеляж квадратного профілю. Візуально він нагадує розвідувальний дрон ZALA 421-20.

Було уточнено, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів. А останнє прямо говорить, що, найімовірніше, йдеться про дрон-камікадзе.

Так чи інакше, зараз рештки цього дрона досліджують, що означає, що його можливості, особливості, а також виробник і компоненти, з яких він зібраний, будуть встановлені найближчим часом.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня росіяни здійснили масштабну атаку на декілька областей України. Окупанти застосували для удару ракети та безпілотники. 

А в одному з районів Києва виявили уламки ворожого безпілотника.

Київ Україна окупанти дрони війна в Україні війна

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