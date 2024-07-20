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Вночі ворог атакував безпілотниками і ракетами — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

20 липня 2024 08:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Атака безпілотників 20 липня — сили ППО збили 13 цілей
Робота підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У ніч на 20 липня росіяни здійснили масштабну атаку на декілька областей України. Окупанти застосували для удару ракети та безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Деталі атаки

Російські війська випустили три балістичні ракети наземного базування "Іскандер-М" з Воронезької області та одну крилату ракету "Іскандер-К".

Крім того, було використано 16 ударних БпЛА типу Shahed з Курської області та один БпЛА невстановленого типу.

Які області потрапили під удар

Атака була спрямована на Харківську, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Київську області.

Підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил успішно відбили атаку.

Скільки цілей було знищено

Українські військові збили 13 повітряних цілей, зокрема:

  • 12 ударних БпЛА Shahed – 131/136;
  • 1 БпЛА невстановленого типу.
Обстріл України 20 липня
Кількість знищених цілей. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, в ніч на 20 липня у Київській області пролунали вибухи. Тоді було оголошено повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що в одному з районів Києва виявили уламки ворожого безпілотника.

Також ми писали, що російські окупанти завдали удару по житловому сектору у Миколаєві в п'ятницю, 19 липня. Внаслідок атаки відомо про поранених та загиблих, серед яких є дитина.

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