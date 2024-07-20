Атака беспилотников 20 июля – силы ПВО сбили 13 целей

Работа подразделений мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В ночь на 20 июля россияне совершили масштабную атаку на несколько областей Украины. Оккупанты применили для удара ракеты и беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Детали атаки

Российские войска выпустили три баллистических ракеты наземного базирования "Искандер-М" из Воронежской области и одну крылатую ракету "Искандер-К".

Кроме того, было запущено 16 ударных БпЛА типа Shahed из Курской области и один БпЛА неустановленного типа.

Какие области попали под удар

Атака была направлена в Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

Подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил успешно отразили атаку.

Сколько целей было уничтожено

Украинские военные сбили 13 воздушных целей, в том числе:

12 ударных БпЛА Shahed - 131/136;

1 БпЛА неустановленного типа.

Количество уничтоженных целей. Фото: Воздушные силы

Напомним, в ночь на 20 июля в Киевской области раздались взрывы. Тогда была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что в одном из районов Киева обнаружили обломки вражеского беспилотника.

Также мы писали, что российские оккупанты нанесли удар по жилому сектору в Николаеве в пятницу, 19 июля. В результате атаки известно о раненых и погибших, среди которых есть ребенок.