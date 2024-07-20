Российские дроны против Украины — россия применила новую модель

Обломки сбитого вражеского дрона. Фото: Defence Express

В ночь на 20 июля российские захватчики использовали для атаки по Украине не только ракеты и дроны-камикадзе типа Shahed-136, но еще один новый дрон неустановленного типа. Вражеский объект пролетал всего лишь в 20-30 метрах над землей.

Об этом сообщили в Defence Express в субботу, 20 июля.

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Неидентифицированный БпЛА, вероятно, имеет размах крыльев более 4 метров и фюзеляж квадратного профиля. Зрительно он напоминает разведывательный дрон ZALA 421-20.

Было уточнено, что он двигался на сверхмалой высоте 20-30 метров. А последнее прямо говорит, что, скорее всего, речь идет о дроне-камикадзе.

Так или иначе, сейчас останки этого дрона исследуют, что означает, что его возможности, особенности, а также изготовитель и компоненты, из которых он собран, будут установлены в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 20 июля россияне совершили масштабную атаку на несколько областей Украины. Оккупанты применили для удара ракеты и беспилотники.

А в одном из районов Киева обнаружили обломки вражеского беспилотника.