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Росіяни завдали авіаудару по Донеччині — у МВС показали перші кадри порятунку людей

25 грудня 2023 13:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни завдали авіаудару по Донеччині — у МВС показали перші кадри порятунку людей
Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Офіс Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти завдали удару з авіації по смт Нью-Йорк Донецької області. Внаслідок атаки було поранено двох людей.

Про це повідомляє МВС України.

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РФ атакувала смт Нью-Йорк 24 грудня

Учора, 24 грудня, внаслідок авіаційного удару армії РФ по Донеччині було пошкоджено багатоквартирний будинок та п'ять приватних житлових будинків.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що поранення отримали чоловік і жінка.

"Працівники ДСНС на місці надали домедичну допомогу травмованим і на броньованому авто доставили їх до найближчого лікувального закладу", — розповіли в МВС.

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Скриншот допису МВС

Нагадаємо, що у ніч проти 25 грудня протягом шести годин ворог атакував Одеську область ударними дронами та балістикою з моря. Наразі прокурори фіксують наслідки чергової атаки окупантів по мирному місту. 

Також ми писали, що за попередню добу російські окупанти накрили щільним вогнем понад 20 населених пунктів Харківської області. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

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