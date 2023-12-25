Россияне нанесли авиаудар по Донеччине — в МВД показали первые кадры спасения людей

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Офис Генпрокурора

Российские оккупанты нанесли удар по авиации по пгт Нью-Йорк Донецкой области. В результате атаки были ранены два человека.

Об этом сообщает МВД Украины.

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РФ атаковала пгт Нью-Йорк 24 декабря

Вчера, 24 декабря, в результате авиационного удара армии РФ по Донецкой области был поврежден многоквартирный дом и пять частных жилых домов.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что ранения получили мужчина и женщина.

"Работники ГСЧС на месте оказали медицинскую помощь травмированным и на бронированном авто доставили их в ближайшее лечебное учреждение", — рассказали в МВД.

Скриншот поста МВД

Напомним, что в ночь на 25 декабря в течение шести часов враг атаковал Одесскую область ударными дронами и баллистикой с моря. Пока прокуроры фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по мирному городу.

Также мы писали, что за предыдущие сутки российские оккупанты накрыли плотным огнем более 20 населенных пунктов Харьковской области. К счастью, информация о пострадавших не поступала.