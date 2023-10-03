Росіяни знову скаржаться на обстріл Шебекіно: що відомо
У вівторок, 3 жовтня, у Росії знову поскаржились на обстріли Шебекіно Бєлгородської області. Там стверджують, що "ЗСУ обстріляли одне із підприємств міста".
Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Обстріли Шебекіно
"Під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Снаряди лягли на територію промислової зони. Оперативні служби уточнюють наслідки землі", — заявив Гладков.
Водночас місцеві пабліки повідомляють, що близько семи "прильотів" відбулося по заводу "Монокристал". Відомо, що він є одним із найбільших світових виробників синтетичного сапфіру, який використовується, зокрема, в електроніці.
Жителі Шебекіно також повідомляють, що в місті частково перекрито рух транспорту.
Нагадаємо, 30 вересня у Бєлгороді лунали вибухи. Гладков заявив, що спрацювала ППО. Начебто повітряні цілі збили ще на підльоту до міста.