Росіяни знову скаржаться на обстріл Шебекіно: що відомо

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Фото: росЗМІ

У вівторок, 3 жовтня, у Росії знову поскаржились на обстріли Шебекіно Бєлгородської області. Там стверджують, що "ЗСУ обстріляли одне із підприємств міста".

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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"Під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Снаряди лягли на територію промислової зони. Оперативні служби уточнюють наслідки землі", — заявив Гладков.

Водночас місцеві пабліки повідомляють, що близько семи "прильотів" відбулося по заводу "Монокристал". Відомо, що він є одним із найбільших світових виробників синтетичного сапфіру, який використовується, зокрема, в електроніці.

Жителі Шебекіно також повідомляють, що в місті частково перекрито рух транспорту.

Нагадаємо, 30 вересня у Бєлгороді лунали вибухи. Гладков заявив, що спрацювала ППО. Начебто повітряні цілі збили ще на підльоту до міста.