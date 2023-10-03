Россияне снова жалуются на обстрел Шебекино: что известно
Во вторник, 3 октября, в России снова пожаловались на обстрелы Шебекино Белгородской области. Там утверждают, что "ВСУ обстреляли одно из предприятий города".
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Обстрелы Шебекино
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия земли", — заявил Гладков.
В то же время, местные паблики сообщают, что около семи "прилетов" произошло по заводу "Монокристалл". Известно, что он один из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира, который используется, в частности, в электронике.
Жители Шебекино также сообщают, что в городе частично перекрыто движение транспорта.
Напомним, 30 сентября в Белгороде раздавались взрывы. Гладков заявил, что сработало ПВО. Вроде бы воздушные цели сбили еще на подлете в город.