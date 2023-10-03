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Россияне снова жалуются на обстрел Шебекино: что известно

3 октября 2023 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне снова жалуются на обстрел Шебекино: что известно
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 3 октября, в России снова пожаловались на обстрелы Шебекино Белгородской области. Там утверждают, что "ВСУ обстреляли одно из предприятий города".

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия земли", — заявил Гладков.

В то же время, местные паблики сообщают, что около семи "прилетов" произошло по заводу "Монокристалл". Известно, что он один из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира, который используется, в частности, в электронике.

Жители Шебекино также сообщают, что в городе частично перекрыто движение транспорта.

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Напомним, 30 сентября в Белгороде раздавались взрывы. Гладков заявил, что сработало ПВО. Вроде бы воздушные цели сбили еще на подлете в город.

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