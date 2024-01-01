Росіяни знову запустили "шахеди" — куди летять безпілотники ворога

Shahed-136 в польоті. Фото: скриншот

Російська армія знову запустила іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Безпілотники почали рухатись в південно-східному напрямку України, у декількох регіонах лунає повітряна тривога.

Про це повідомляють ВПС України.

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Як повідомляється, іранські дрони наразі повільно рухаються у південній частині Харківщини західним курсом. Ще один дрон знаходиться у північній частині Дніпропетровської області, наразі рухається на південь.

Джерело: соцмережі

Станом на 22:41 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 22:56: один з російських дронів перетнув західну частину Дніпропетровської області, наразі тримає західний/південно-західний курс. Другий безпілотник наразі в східній частині Дніпропетровської області, летить на північ.

Джерело: соцмережі

Оновлено о 23:35: стало відомо що один з "шахедів" летить північно-західним курсом у Херсонській області. У західній частині Дніпропетровщини ще один дрон летить на західний. В північній частині Запорізької області теж помічено дрон, який слідкує західним/північно-західним курсом. Також у Павлоградському районі Дніпропетровської області, північно-західним курсом летить ще один безпілотник, і ще один було зафіксовано в Первомайському районі Харківської області. "Шахед" летить північно-західним курсом.

Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше вже повідомлялося про загрозу іранських БпЛА для Полтавської, Київської та Черкаської областей.

Також була й масштабна тривога по всій території України: з російського аеродрому "Моздок" в Північіній Осетії злітали винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.