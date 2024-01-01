Россияне снова запустили "шахеды" — куда летят беспилотники врага

Shahed-136 в полете. Фото: скриншот

Российская армия снова запустила иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Беспилотники начали двигаться в юго-восточном направлении Украины, в нескольких регионах раздается воздушная тревога.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Как сообщается, иранские дроны медленно двигаются в южной части Харьковской области по западному курсу. Еще один дрон находится в северной части Днепропетровской области, сейчас двигается на юг.

Источник: соцсети

По состоянию на 22:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Источник: alerts.in.ua

Обновлено о 22:56: один из российских дронов пересек западную часть Днепропетровской области, сейчас держит западный/юго-западный курс. Второй беспилотник сейчас в восточной части Днепропетровской области, летит на юг.

Источник: соцсети

Обновлено в 23:35: стало известно, что один из "шахедов" летит северо-западным курсом в Херсонской области. В западной части Днепропетровской области еще один дрон летит на запад. В северной части Запорожской области тоже замечен дрон, следующий западным/северо-западным курсом. Также в Павлоградском районе Днепропетровской области северо-западным курсом летит еще один беспилотник, и еще один был зафиксирован в Первомайском районе Харьковской области. "Шахед" летит на северо-запад.

Источник: соцсети

Напомним, что ранее сообщалось об угрозе иранских БпЛА для Полтавской, Киевской и Черкасской областей.

Также была и масштабная тревога по всей территории Украины: с российского аэродрома "Моздок" в Северной Осетии взлетали истребители-перехватчики МиГ-31.