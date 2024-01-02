Росіяни знову запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони

Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: скриншот

Росіяни знову запустили іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Через їхню загрозу по Україні лунає повітряна тривога.

Про це повідомляють ВПС України.

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За інформацією, один з таких дронів наразі летить Кіровоградською областю курсом на Черкаську.

Джерело: соцмережі

Станом на 20:21 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 20:47: "шахед" змінив курс, і наразі летить Кіровоградською областю у напрямку Полтавської.

Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 2 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Лунала тривога й у Києві: місто було також під загрозою балістичних ракет "Іскандер".